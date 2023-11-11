الرئيسان رشيد والاسد يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي على غزة وحماية السكان

التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد الرئيس السوري بشار الاسد ، على هامش القمة العربية الاسلامية في السعودية .

وذكر بيان رئاسي انه " تم خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وآخر المستجدات على الصعيدين الاقليمي والدولي، والأوضاع في فلسطين وتداعيات العدوان على قطاع غزة".

وأكد الرئيس رشيد عمق العلاقات التاريخية بين العراق وسوريا، وضرورة تطوير سبل التعاون في المجالات كافة ، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، واهمية العمل معاً من أجل مواصلة مكافحة الارهاب والتطرف.

واشار الى اهمية التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل لتعزيز السلم والامن الدوليين، مؤكدا موقف العراق المبدئي في دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وادان الرئيسان بشدة العدوان على غزة واستهداف المدنيين والمستشفيات، وشددا على وجوب الوقف الفوري للقصف وحماية السكان وضمان وصول المساعدات الانسانية للعوائل المحاصرة وتوفير ممرات آمنة لها.

وعبر الاسد عن موقف سوريا الثابت في دعم جهود العراق للحفاظ على أمنه وسيادته،وتطلعها لتوطيد العلاقات بين البلدين، وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، مشيدا بمواقف العراق الداعمة للشعب السوري".