النزاهة تطيح بضابط تسلم رشوة مقابل نقل سجين من أحد مراكز شرطة العاصمة إلى الأنبار

اطاحت مديريَّة تحقيق الهيئة في هيئة النزاهة، بضابط في وزارة الداخليَّة يحمل رتبة عميد، أقدم على تسلم رشوة؛ مقابل "تسفير سجين" من أحد مراكز الشرطة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائيَّة:" انه تم تأليف فريق عمل من شعبة الضبط بمديريَّة تحقيق بغداد ، بعد تلقيها معلومات من أحد المشتكين بتعرضه للمساومة وطلب الرشوة".

وأضافت الدائرة:" أن الفريق، بعد التأكد من صحة المعلومات، بادر إلى نصب كمين محكم للمشكو منه، حيث تمكن من ضبطه بتهمة الرشوة، في أحد الأحياء وسط العاصمة بغداد، وبحوزته مبلغ الرشوة المتفق على تسلمه من المشتكي".

ولفتت إلى أن التحقيقات الأوليَّة معه بيَّنت أنه ضابط في وزارة الداخليَّة يحمل رتبة عميد، وأنه تلقى مبلغ الرشوة؛ مقابل تسفير شقيق المشتكي من مركز شرطة المطار إلى مركز شرطة كمرك (طريبيل)، مضيفة إن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط ضابط يحمل رتبة عقيد جار التحقيق معه حول علاقته بجريمة الرشوة .

واوضحت ان العجلة التي كان يستقلها المتهم هي نوع (لكزس/ال اكس ٥٧٠)،مبينة انه تم ضبط (٦) أجهزة موبايل حديثة عائدة إلى المتهمين، (٥) منها نوع آيفون.

ونوهت الى تنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، التي نفذت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المعدل،.

واشارت الى انه تم تدوين أقوال المتهم وإيداعه لدى الفريق الساند، لحين عرضه بصحبة المبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المختص؛ لتقرير مصيره