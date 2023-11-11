النزاهة: (45) امر قبض واستقدام بحق كبار المسؤولين .. الشهر الماضي

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية :" ان مجموع اوامر القبض والاستقدام الصادرة والمنفذة خلال شهر تشرين الاول الماضي بحقّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا ، بلغ (45) امراً ".

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة الى :" ان الجهات القضائيَّة أصدرت (45) أمر قبضٍ واستقدامٍ؛ في القضايا التي تمَّ التحقيق فيها من قبل مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات، وأحالتها إلى القضاء"، مُبيّـنةً أنَّ الأوامر صدرت بحقّ (43) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1 /10– 10/31)، وتوزَّعت بواقع (41) أمر استقدامٍ، و(4) أوامر قبضٍ".

وتابعت الدائرة :" ان الأوامر شملت (5) وزراء سابقين ووزيرين اسبقين، هم وزراء النفط والهجرة والمُهجَّرين والدفاع والنقل والماليَّة والكهرباء ورئيس ديوان الوقف السنيّ، ووكيل وزيرٍ حاليٍّ، و(3) وكلاء سابقين و(3) أسبقين"، مبينة :" ان الاوامر شملت ايضاً مُحافظاً حاليّاً، (4) مُحافظين سابقين ومحافظاً اسبق، فضلاً عن (11) مُديراً عاماً حالياً، و(6) مديرين عامين سابقين، و(4) اسبقين، وعضوي مجلس محافظة سابقين"