الحشد يحبط محاولة تهريب حديد "سكراب" من نينوى الى اقليم كردستان

أحبطت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الجمعة ، عملية تهريب حديد السكراب من نينوى الى اقليم كردستان.

وأفاد بيان لاعلام الحشد ، بان "مفارز الـ K9 التابعة للحشد تحركت بعد ورود معلومات استخبارية بوجود عملية تهريب حديد السكراب من محافظة نينوى باتجاه الاقليم".

وأضاف ان "قوة من الحشد تمكنت من ضبط عجلة محملة بحديد السكراب في احدى السيطرات مع سائقها، وبعد اجراء التحقيقات المطلوبة تم تسليم العجلة وسائقها الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة"