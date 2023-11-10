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النزاهة تكشف تورط ضابط كبير بشرطة صلاح الدين ومدير مصرف حكومي بتنظيم معاملات قروض وهمية


كشفت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة،عن تورط ضابط كبير في قيادة شرطة صلاح الدين ومدير مصرف حكومي بتنظيم معاملات قروض وهمية.

وذكرت الهيئة في بيان :" ان دائرة التحقيقات كشفت عن تورُّط ضابطٍ كبير في قيادة شرطة مُحافظة صلاح الدين ومدير مصرفٍ حكوميٍّ بتنظيم معاملات قروضٍ وهمية".

واضافت :" ان فريق التحرّي الخاصّ في مكتب تحقيق صلاح الدين الذي انتقل إلى مصرف الرشيد - فرع طوز خورماتو، تمكَّن بعد القيام بأعمال التحرّي والمُتابعة والتدقيق وجمع الأوليَّات ، من ضبط (10) معاملات قروضٍ وهميَّة تمَّ تنظيمها من قبل المصرف دون علم المُقترضين والكفلاء".

واوضحت الهيئة :" ان مدير حسابات قيادة الشرطة السابق الذي يحمل رتبة عقيد قام بتزويد المصرف بالمُستمسكات الشخصيَّة العائدة إلى (10) مُنتسبين في قيادة الشرطة دون علمهم وحضورهم، وقام بتزوير بصمات المُنتسبين وتواقيعهم بتواطؤ مع مُوظَّفين في المصرف، حيث تمَّ صرف مبالغ القروض لأشخاصٍ آخرين؛ لغرض شراء سيَّارات من شركةٍ مُتعاقدةٍ مع الإدارة العامَّة لمصرف الرشيد، فيما يتمُّ الاستقطاع من رواتب المُنتسبين".

وتابعت :" ان قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أوامر استقدامٍ بحق مدير حسابات قيادة الشرطة السابق ومدير مصرف الرشيد - فرع طوزخورماتو سابقاً، وفق أحكام المادة (289 و 292) من قانون العقوبات".

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النزاهة تكشف تورط ضابط كبير بشرطة صلاح الدين ومدير مصرف حكومي بتنظيم معاملات قروض وهمية
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