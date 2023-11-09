السوداني والبارزاني يبحثان مجمل القضايا العامة على المستوى الوطني

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في مصيف صلاح الدين بمحافظة أربيل، إقليم كردستان.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر والتباحث في مجمل القضايا العامة على المستوى الوطني، ومتابعة أهم الملفات في جانب تنفيذ البرنامج الحكومي، فضلاً عن البحث في آخر التطوّرات الأمنية والسياسية على مستوى المنطقة، والأحداث المأساوية التي يشهدها قطاع غزّة، والعدوان الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني.