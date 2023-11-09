محافظ كركوك يناشد رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لفتح منافذ تسلم وتسويق محصول الذرة الصفراء

ناشد محافظ كركوك راكان الجبوري ،رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل العاجل بفتح منافذ تسلم وتسويق محصول الذرة الصفراء واعتماد تسعيرة الموسم الماضي .

وقال ان كركوك شهدت زراعه 95 الف دونم ضمن خطة وزارة الزراعة وأكثر من 50الف دونم خارج الخطة الزراعية وتتوقع انتاج اكثر من 600الف طن من محصول الذرة الصفراء كاول محافظة بالعراق لكن حتى الان مع انطلاق موسع التسويق لم تفتح وزارة الزراعة وشركة ما بين النهرين منافذ الاستلام للمحصول مما يضطر الفلاح إلى البيع للتجار بسعر 200 الف دينار لكل طن بينما كان العام الماضي تتسلم الدولة الطن بسعر 500الف دينار وهذا يعرض الزراعة للدمار والاندثار والعزوف وهي رسالة تجعل الفلاحين ينزحون من مناطقهم المحررة التي عادوا إليها إلى مركز المدينة