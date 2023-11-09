النزاهة توقف مدير عام الشركة العامة لصناعة الأدوية بسامراء لمنحه موافقات إدخال مواد خلافاً للقانون

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن توقيف المدير العام الحالي للشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء:" ان محكمة تحقيق الكرخ الثانية اصدرت أمراً بتوقيف المدير العام الحالي للشركة العامَّة لصناعة الأدوية في سامراء".

وأضافت:" إنه وبعد تسليم المتهم لنفسه وعرضه على قاضي التحقيق المختص، أمر الأخير بتوقيفه على ذمة التحقيق، مبينة أن المتهم أقدم على إعطاء موافقات؛ لإدخال مواد إلى مخازن الشركة دون طلبات شراء سابقة".

وتابعت الدائرة:" أن التحقيقات في القضيَّة قادت إلى أن الموافقات التي أعطاها المتهم كانت قبل تنظيم العقود وإصدار قرار الإحالة لهذه المواد، خلافاً للقانون والتعليمات المتبعة".