الصحة تتلف أكثر من 400 كيلو غرام من المخدرات في بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إتلاف ما يزيد عن 400 كيلوغرام من المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، إن "دائرة الطب العدلي قامت بإتلاف (419,291,350)كيلو غراما من مادتي الكبتاكون والحشيشة و ( 780) قرصا من مادة الترامال و ( 4 ) علب زجاجية محفوظة بالغرفة الحصينة والتي تم ضبطها وفق محاضر قانونية".

وأضافت:" أن إتلاف المخدرات هو ضمن البرنامج الحكومي للقضاء على الفساد والمفسدين والذي يعد إنجازاً للحكومة ".