رئيس الجمهورية يبحث مع السفير الايراني الاوضاع السياسية في المنطقة

بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مع السفير الايراني الاوضاع السياسية في المنطقة

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان" ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد،استقبل اليوم الخميس في قصر بغداد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق أحمد كاظم آل صادق.

واضاف البيان" انه جرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع والتطورات السياسية في المنطقة، حيث أشار الرئيس إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والتنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم استقرار المنطقة، والتعاون البنّاء لتحقيق المصالح المتبادلة للشعبين الجارين.

وأكد الرئيس موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ووجوب إنهاء العدوان ووقف القصف والاعتداءات التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني، وضرورة دعم الجُهود لتعزيز السلام والتعايش السلمي.

بدوره، جدد السفير آل صادق موقف بلاده الداعم للعراق في حماية أمنه واستقراره، مؤكدا حرص القيادة الإيرانية على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتوسيع التعاون المشترك بما يحقق تطلعات الشعبين العراقي والإيراني.