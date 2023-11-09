مكتب مكافحة غسل الاموال يحدد ضوابط التصريح عن الأموال التي يسمح للمسافر اخذها معه

حدد مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، الأموال النقد والاحجار الكريمة والمعادن الثمينة التي يتوجب على المسافرين عند الدخول أو الخروج من وإلى جمهورية العراق الالتزام بضوابط التصريح بها ، وإبلاغ موظف الهيئة العامة للكمارك بشانها .

** المبلغ المسموح به دون التصريح عنه : -

1. الدينار العراقي: - المبلغ الذي لايزيد عن (1,000,000) (مليون دينار عراقي).

2. الدولار الامريكي: - المبالغ دون الـ (10,000) دولار (عشرة الاف دولار امريكي)، أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى.

3. الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة : إقيامها لا تتجاوز الـ (10,000) (عشرة الاف دولار امريكي).

*** الواجب التصريح عنه : -

1. الدولار الامريكي - المبالغ التي تزيد عن (10,000) دولار (عشرة الاف دولار امريكي) لغاية الـ (20,000) دولار (عشرون الف دولار امريكي)، أو مايعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى، مع تقديم الوثائق التي تثبت خروج المبلغ.

*** المحظور على المسافرين : -

1. الدينار العراقي - المبلغ الذي يزيد عن (1,000,000) مليون دينار عراقي).

2. الدولار الامريكي - المبالغ التي تزيد عن (20,000) دولار (عشرون الف دولار امريكي)، أو مايعادلها بالعملات الاجنبية الاخرى.

3. الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة : إقيامها تتجاوز الـ (10,000) (عشرة الاف دولار امريكي).

وذلك استناداً الى التعليمات رقم (۳) لسنة ٢٠٢٣ بشأن تطبيق نظام التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود العراقية دخولا وخروجاً المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4739)