الاستخبارات العسكرية تطيح ب ( ١٤ ) من عناصر عصابات داعش الإرهابية في محافظتي الأنبار ونينوى

اعلنت الاستخبارات العسكرية عن الاطاحه ب ( ١٤ ) من عناصر عصابات داعش الإرهابية في محافظتي الأنبار ونينوى.

وذكر بيان للاستخبارات :انه" خلال يومين وبعمليات نوعية منفصلة وجهد استخباري مميّز وإستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات الفرق ( ٥ و ٧ و ١٠ و ١٥ و ١٦ ) التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات البرية المتواجدة في قواطع المسؤولية، ومن خلال نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظتين، تم القبض على ( ١٤ ) من عناصر عصابات داعش الإرهابية المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ( ٤ / إرهاب ) في قضاء الموصل والرمادي والقائم والرطبة وناحية ربيعة والذين كانوا ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي ويعملون معه،