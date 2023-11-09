النزاهة تكشف عن استقدام رئيس هيئة المنافذ الحدودية السابق

أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة صدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس هيئة المنافذ الحدوديَّة السابق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظیفته.

وافادت الدائرة ، في معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بإصدار قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمر استقدام بحق رئيس هيئة المنافذ الحدوديَّة السابق؛ بتهمة إقدامه على السماح بدخول مواد وبضائع دون إجراء الفحص اللازم عليها من قبل الجهاز المركزيّ للتقييس والسيطرة النوعيَّة، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم أصدر توجيهاً إلى مُديريَّات المنافذ الحدوديَّـة بإطلاق بضائع " الحديد" المُتكدّسة في المنافذ.

وأضافت إنَّ قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.