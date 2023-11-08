السوداني يوجه بالعمل على مكافحة الشائعات والأخبار الملفقة والرد عليها

وجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بالعمل على مكافحة الشائعات والأخبار الملفقة والرد عليها عبر القنوات والمصادر الرسمية.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان ان "السوداني ترأس، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس، وشهد الاجتماع مناقشة الهيكلية المقترحة لمركز إدارة الأزمات والكوارث، الذي يهدف إلى بناء منظومة وطنية لهذا الغرض، وتوحيد الجهود بين جميع الوزارات المعنية في هذا المجال؛ للاستجابة الفورية والسريعة لأي طارئ".

وفي محور آخر، ناقش المجلس، بحسب البيان، "الخطوات الواجب اتخاذها لإنصاف جرحى الحرب من منتسبي وزارة الدفاع، الذين أصيبوا خلال خدمتهم العسكرية، وأوصت اللجان الطبية بعدم صلاحيتهم للخدمة".

وبهدف منح فرصة للخبراء العاملين في مجال الأمن السيبراني، ناقش المجلس، وفق البيان "إجراء مسابقة وطنية في هذا الصدد؛ وذلك لمتابعة التطور الحاصل في هذا المجال والحاجة لاستقطاب ملاكات فنية من خلال اختيار الفائزين الأوائل في هذه المسابقة؛ لرفع مستوى العمل في مجال الأمن السيبراني، على أن يتم التنسيق مع مركز الأمن السيبراني في وزارة الداخلية، بهذا الأمر".

وأضاف البيان، ان "المجلس ناقش عدداً آخر من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها".

ووجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، "بالعمل على مكافحة الشائعات والأخبار الملفّقة والردّ عليها عبر القنوات والمصادر الرسمية".