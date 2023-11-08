الاعرجي يؤكد اهمية الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير واقع السجون العراقية

ترأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، اجتماعا خاصا للجنة المعنية بمراجعة وتطوير نظام التصنيف داخل السجون، الذي قدمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة في العراق.

وذكرت المستشارية في بيان:" ان الاجتماع حضره من الجانب العراقي الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي ومديرو سجون الإصلاح والأحداث وممثلون عن وزارة العدل ووزارة الداخلية، ومن الجانب الأممي علي البرير مدير مكتب الأمم المتحدة في العراق و الخبراء في هذا المجال ".

وأكد الأعرجي في مستهل الاجتماع:" ان عمليات القتل التي تحدث في غزة غير مقبولة ويحب إيقاف هذه الاعتداءات وعدم توسيع ساحة الحرب".

وفي سياق الموضوع شدد الأعرجي، على أهمية الاستفادة من كل خبرة دولية تقدمها الامم المتحدة، لتطوير واقع السجون العراقية.

كما تناول الاجتماع مناقشة آليات وزارة العدل في ما يتعلق بإعداد مناهج وأدلة تدريبية ووضع دليل عمل قياسي لينسجم مع المتطلبات الدولية لإدارة السجون، وليتسنى مواجهة التحديات التي قد تتعرض لها السجون العراقية.

وتضمن الاجتماع ايضا، عرض المساعدات الأممية التي تضمنت تنفيذ أربعة مشاريع، ( مراجعة وتحديث نظام التصنيف داخل السجون ، وضع السياسات والبروتوكولات الخاصة بتقييمات المخاطر، إجراء تدريب للعاملين في السجون ، تحديد مرشحين فنيين مختصين بالتصنيف)، ليتسنى الاستفادة منها مع مراعاة الخصوصية الأمنية لوزارة العدل، بما ينسجم مع القوانين والتعليمات الوطنية.

كما ناقش المجتمعون آلية تدريب العاملين في إدارة السجون وتطوير عمل الكوادر العراقية في إطار تنفيذ هذه البرامج. وأوصى الاجتماع بضرورة عقد لقاء بين خبراء الأمم المتحدة ومختصي وزارة العدل للشروع بالإجراءات الفنية اللازمة لتنفيذ البرنامج