رئيس هيئة النزاهة : مكافحة الفساد من اولويات سياسة الدولة وعلى الجميع العمل لانجاحها

اكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون ضرورة تضافر جميع مُؤسَّسات الدولة لمكافحة آفة الفساد، مبينا :" ان مكافحة هذه الآفة غدت ضمن سياسات الدولة وأولوياتها التي ينبغي لجميع المُؤسَّسات العمل الدؤوب لانجاحها ".

وقال حنون في كلمة بحفل افتتاح بناية مُديريَّة تحقيق بغداد:" أنّ العراق ، ممثلاً بالأجهزة الرقابيَّة والأجهزة الساندة الأخرى، سيعلن عاجلاً أم آجلاً عن انتصاره الباهر على الفساد، وعلى جميع المُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة الاعتراف بتلك الإنجازات التي لم تبلغ مستواها أيٌّ من الأجهزة النظيرة في بقية البلدان".

واشار رئيس هيئة النزاهة الى المنهاج الوزاري وبرنامج الحكومة الذي وضع مكافحة الفساد في أولى أولويَّاته، مُنبّهاً إلى أنَّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة عندما تنسجم إجراءاتها ورفع وتيرة أعمالها مع البرامج الحكوميَّة والسياسات العامة التي تضعها للدولة ، فان ذلك لا يخلُّ باستقلاليَّتها، مبينا :" أنَّ المادة (78) نصَّت على أنَّ رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامَّة للدولة"، مُشدِّداً على :" ان الانسجام مع تلك السياسات ومحاولة إنجاحها هو واجبٌ على مُؤسَّسات الدولة كافة ما دام إقرار تلك السياسات جاء وفقاً للطرق الدستوريَّة والقانونيَّة".

وثمَّن حنون انسجام السلطات الثلاث مع الأجهزة الرقابيَّة في سعيها الحثيث لمحاربة الفساد، مشيراً إلى تعاون مجلس النوَّاب ، الذي وصفه بأنه روح الدولة الذي تنبثق منه الحياة لمُؤسَّساتها عبر تشريع القوانين التي تنظم أعمالها، مُثمّناً دور السلطة القضائيَّة وقضاة التحقيق في مكافحة الفساد، وإسناد مُحقّقي الهبئة الذين يعملون تحت إشرافهم.