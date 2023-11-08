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إصابة قرابة 50 جندياً امريكياً في العراق وسوريا.. هذه التفاصيل والأرقام


رغم تحذيرات البنتاغون من تصاعد الهجمات على القوات الأميركية المتمركزة في الشرق الأوسط ونشر الأصول البحرية في المنطقة لتعزيز الرد، فإن الهجمات على قواتها ارتفعت بشدة خلال الفترة الماضية، حيث تعرضت هذه القواعد لست هجمات خلال 24 ساعة، وأكثر من 50 هجومًا في الشهر الماضي، وفقًا لشبكة "نيوز ماكس" الأميركية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن عدد قواتها التي أصيبت بجروح خلال الشهر الماضي نتيجة للهجمات غير الصاروخية التي شنتها جماعات مسلحة على القواعد الأميركية في العراق وسوريا، ارتفع الآن إلى 46 على الأقل، مع نقل اثنين من الجنود جواً إلى مركز لاندستول الطبي الإقليمي في ألمانيا للمراقبة المتعلقة بإصابة في الرأس عقب إحدى الهجمات.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، في بيان، أنه تم إسقاط ثلاث طائرات مسيرة مسلحة، أمس الثلاثاء، في هجومين منفصلين فوق مطار أربيل في شمال العراق، حيث تتمركز قوات أميركية وقوات دولية أخرى.

وهذه الهجمات هي الأحدث في سلسلة من الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة الحرير العسكرية التي تبعد نحو 70 كيلومترا شمال شرق مطار أربيل.

وقال البيان إن النظام الدفاعي في قاعدة عسكرية بالقرب من المطار دافع بنجاح ضد الطائرات بدون طيار. وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية، إنه لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.

وأضاف المسؤول الأميركي أنه منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، "فشلت معظم هذه الهجمات في الوصول إلى أهدافها، وذلك بفضل دفاعاتنا القوية".

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