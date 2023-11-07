مستشار سابق للبنتاغون يصف ما حصل مع بلينكن في العراق بأنه "عار حقيقي"

اعتبر المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أنه من العار أن يحتاج وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى ارتداء سترة مضادة للرصاص خلال زيارته للعراق.

وكتب: "ارتدى بلينكن سترة مضادة للرصاص أثناء زيارته للعراق. أنه عار حقيقي حقا أن يتعرض وزير خارجيتنا، تحت أي ظرف من الظروف، لمثل هذا التهديد في أي مكان في العالم".

وقام عراقيون بإحراق صور الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء مظاهرة حاشدة بمشاركة الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأحد الماضي احتجاجا على زيارة بلينكن إلى العراق.

وردد المتظاهرون شعارات تندد بزيارة وزير الخارجية الأمريكي، وهتفوا دفاعا عن فلسطين.

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة أمريكية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي في سوريا.

وهدد الأمين العام لحركة كتائب "حزب الله" في العراق أبو حسين الحميداوي يوم 10 أكتوبر، باستهداف القواعد الأمريكية في العراق إذا ما تدخلت الولايات المتحدة في حرب غزة.