رئيس مجلس القضاء الاعلى يصل الى بيلاروسيا

وصل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، مساء اليوم الثلاثاء، الى بيلاروسيا على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، لمناقشة القضايا المتعلقة بتطوير الانظمة القضائية والتعاون القضائي المشترك.

وضم الوفد كلا من نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وعددا من اعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي ورؤساء محاكم الاستئناف في(كربلاء- كركوك- المثنى- واسط) ومدير عام دائرة الشؤون المالية والادارية ومدير عام المعهد القضائي.

وكان في استقبال الوفد في العاصمة مينسك، المساعد الاول لرئيس المحكمة العليا مليونكيفيج فاليري