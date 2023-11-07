رئيس اركان الجيش يراس اجتماعا امنيا في كركوك

زار رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الأمير رشيد يارالله مبنى محافظة كركوك ،والتقى راكان الجبوري محافظ كركوك رئيس اللجنة الامنية العليا .

وعقد يار الله اجتماعا بحضور معاون رئيس اركان الجيش وقائد القوة البرية وقائد العمليات الفريق ركن جبار نعيمة الطائي وقادتي الفرقتين الثامنة والحادية عشر للجيش العراقي ،وعدد من المسؤولين في ديوان المحافظة ،

وتم خلالها بحث الواقع الأمني وجهود الارتقاء به وتعزيز العلاقة بين الادارة والقيادات الامنية في ضوء الدعم المتواصل ،وتقوية التواصل والتعاون والتفاهم مع مواطني كركوك بما يعزز النجاحات المتحققة ويدعم المكاسب الوطنية في كركوك .

من جانبه قال محافظ كركوك ان جيشنا الشجاع عنوان الفخر ..وشرف لنا وواجب علينا دعم القوات الأمنية البطلة في تأدية مهامها