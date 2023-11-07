المندلاوي يطالب المجتمع الدولي بتجريم الكيان الصهيوني وايقاف حرب الابادة في غزة

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي المجتمع الدولي الى العمل على تجريم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وايقاف حرب الابادة الجماعية ضد اهالي قطاع غزة, مشددا على اهمية تضافر جهود الدول للوقوف بوجه هذا الكيان الغاصب والبدء بحملة اغاثة عاجلة لغزة .

وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول في بيان" ان المندلاوي بحث خلال استقباله بمكتبه اليوم الثلاثاء, السفير الروسي ببغداد اليبروس كوتراشيف، والوفد المرافق له , التطورات الاخيرة في المنطقة ومواقف بعض الدول الغربية السلبية حول ما يجري في غزة وتداعيتها الخطيرة على مستقبل العلاقات الدولية.

واكد النائب الأول" حرص العراق على منح الشركات العالمية الرصينة مزيدا من التسهيلات للاستثمار في البلاد، فيما دعا الشركات الروسية إلى الاستفادة من الفرص الواعدة لا سيما في قطاع الطاقة, وزيادة التنسيق بين البلدين في الجانب الامني والعسكري، والاستمرار بتنفيذ البرامج الثقافية لأهميتها في تطوير العلاقات , وتسهيل مهام الطلبة والجالية العراقية في روسيا .