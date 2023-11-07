الأمن يداهم شركة "فوركس" ببغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بمداهمة شركة "غير مجازة" لبيع وشراء الاسهم والتداول بالعملات الأجنبية بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "قوة امنية داهمت إحدى الشركات التي تقوم بأعمال التداول لييع وشراء الاسهم والتداول بالعملات الأجنبية (الفوركس) ضمن منطقة المأمون / شارع الشواف ببغداد"، مشيراً الى ان "الشركة غير مجازة من قبل البنك المركزي العراقي".

وأكد المصدر "ضبط حاسبات عدد 7 وسجلات عدد 3 وملفات تحتوي على عقود مبرمة مع المتداولين، كما تم القبض على احد المتواجدين داخل الشركة".