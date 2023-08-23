الخارجية تصدر توضيحا بشأن مقاطع فيديو لعدد من العراقيين المخطوفين في ايران

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن مقاطع فيديو لعدد من العراقيين المخطوفين في إيران.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف للوكالة الرسمية ، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقاطع فيديو لعدد من المخطوفين العراقيين في إيران قرب الحدود الإيرانية التركية، وتم إطلاق سراحهم لقاء مبالغ مالية من قبل الخاطفين"، مبينا أن "مقاطع الفيديو تعود لحالة خطف منذ شهر تموز 2023".

وأضاف، أن "الجهات الأمنية المختصة لكلا البلدين والسفارة العراقية في طهران تتابع هذه الحالات لتحجيمها خاصة وانهم يقومون بعمليات نصب واحتيال للحصول على الأموال"، داعيا "المواطنين الى "عدم الانجراف وراء مواقع التواصل الاجتماعي والشخصيات غير الموثوقة لعدم الوقوع بيد هذه العصابات الخارجة عن القانون"