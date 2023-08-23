العامري ووزير الخارجية التركي يبحثان ملف المياه والسيادة الوطنية

بحث الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان؛ ملف المياه والسيادة الوطنية.

وتطرق الجانبان، بحسب بيان المكتب الاعلامي لمنظمة بدر، إلى تطورات الوضع الإقليمي والدولي، وناقشا العلاقات الثنائية والأقتصادية وأهمية تعزيزها وفق مصلحة البلدين.

كما بحث الجانبان ملف المياه، وجرى التأكيد على ضرورة تسوية الأزمة ووضع الحلول الفعالة لحصول العراق على حصصه المائية والقضاء على أزمة الجفاف.

وقد شدّد الطرفان على أهمية إحترام السيادة الوطنية للبلدين، ومنع أي إنتهاكات أو إعتداءات وضرورة تغليب لغة الحوار والتعاون لحل أي إشكالات، وخلق بيئة آمنة ومستقرة على الحدود بين البلدين.

وأكد العامري على ضرورة إنسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية، مبيناً إن العراق لا يسمح بتواجد أي جماعات مسلحة على أراضيه وفقاً للدستور العراقي، كما يرفض أي إعتداء على دول الجوار ينطلق من أراضيه