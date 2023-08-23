السوداني يوجه برفع سيطرة الرستمية

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، برفع سيطرة الرستمية جنوبي بغداد .
وذكر فريق التواصل الالكتروني ، بحسب الوكالة الرسمية :" ان ملاكات شركة حمورابي التابعة الى وزارة الإعمار والإسكان بالتعاون مع الجهد الخدمي والهندسي ، باشرت بانشاء موقع اللج ليكون بديلا عن سيطرة الرستمية (جسر ديالى) الجديد، وذلك للتخفيف عن كاهل مواطني المناطق المحيطة وخاصة سكان مجمع مدينة بسماية"، مشيرا الى أنه "من المؤمل إنجاز أعمال السيطرة خلال 45 يوما".
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