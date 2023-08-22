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فؤاد حسين يكشف عن "اقتراح تركي" يخص مشكلة المياه


كشف وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، عن "اقتراح تركي" يخص مشكلة المياه، فيما اشار الى أن هناك نحو 850 شركة تركية عاملة في العراق.

وقال حسين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان عقده في بغداد، "تطرقنا في الزيارة المهمة الى مواضيع مختلفة والعلاقات التركية العراقية مهمة للطرفين".

وأضاف "نحن نهتم بتطوير هذه العلاقات من خلال التواصل المستمر مع الحكومة التركية"، مشيراً الى أن "الاساس في هذه العلاقة كثيرة ومنها العمق التاريخي".

ولفت حسين الى أن "هناك علاقات تجارية قوية تجمع البلدين ومنها تجارة النفط التي تعود بالفائدة على الشعب التركي"، كاشفاً أن "هناك نحو 850 شركة تركية عاملة في العراق واغلبها تعمل في مجال الانشاء والاعمار".

وتابع "تطرقنا الى نقاط اخرى تتعلق بملف المياه"، مؤكداً أن "البلدين يتعرضان للتغيرات المناخية، التعامل للحصول على حصة عادلة من المياه كانت محور مهم للنقاش بيننا، واقترح وزير الخارجية التركي تشكيل لجنة مشتركة بهذا الخصوص، مشكلة المياه تهدد الاقتصاد العراقي والزراعة لهذا نحتاج عمل مشترك من خلال هذه اللجنة المشتركة".

وكشف حسين "تطرقنا الى مسألة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي ونتمنى ان نصل الى حل في المشاكل بهذا الخصوص"، مشدداً بالقول "ناقشنا آلية تسهيل منح سمات الدخول بين الطرفين خاصة مع وجود الكثير من العراقيين المقيمين هناك والاستثمارات التركية كبيرة في العراق".

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