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وزير النقل يترأس اجتماعا للجنة الزيارة الأربعينية للوقوف على استعدادت تشكيلات الوزارة لهذه المناسب


ترأس وزير النقل رزاق محيبس السعداوي اجتماعا للجنة الزيارة الأربعين ،التي تتألف من وكيلي الوزارة ومدراء التشكيلات.

وذكرت الوزارة في بيان لها : ان الوزير كشف في اجتماع عقده في مكتبه بالوزارة، عن الخطة الخدمية التي ستضطلع بها تشكيلات الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في بقية الوزارات والحكومات المحلية في المحافظات.

وشدد الوزير، بحسب البيان، على أهمية استنفار كافة الجهود لتقديم افضل الخدمات بما يليق بزائري ابي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام.

وأكدت الوزارة في بيانها أن السعداوي وجه وكلاء الوزارة ومديري التشكيلات بالتواجد ميدانيا للإشراف على عمل محاور عمليات نقل الزائرين.

وقال الوزير خلال الاجتماع، "نريد لتجربتنا في عملية نقل الزائرين ان تكون افضل واكثر تنظيما من الأعوام السابقة.

واستعرض المجتمعون بشكل مفصل المهام التي ستتولاها تشكيلات الوزارة /النقل الخاص والبري والبحري والوفود والمسافرين والسكك الحديد والخطوط الجوية العراقية وبقية الجهات الساندة/ .

وبين المكتب الاعلامي في بيانه، ان الوزارة بدأت باستنفار الجهود في تنفيذ الخطة ،اذ جهزت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ٧٠٠ باص ذات طابق وطابقين ضمن محور (بغداد –كربلاء)، فيما ستشارك الشركة العامة لإدارة النقل الخاص بآلاف المركبات ضمن محاور (بغداد، بابل، النجف، الحسينية)، وكذلك تنظيم عمليات النقل في المنافذ الحدودية، وبالتنسيق مع الجهات الماسكة للمنافذ.

وحسب البيان ستشارك الشركة العامة للنقل البحري بخمسين آلية لنقل الزائرين مجانا ضمن محور (كربلاء - العطيشي - سدة الهندية)، كما ستقوم الشركة بتشغيل خط للتاكسي النهري في شط العرب، لنقل الزائرين من ايران الى مراسي الشركة في البصرة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، كما ستقوم بنقل الزائرين في محافظة واسط عن طريق التاكسي النهري عبر نهر دجلة، اختصارا للطرق وتسهيل عملية وصول الزائرين.

وتبدأ الشركة العامة للسكك الحديد جهدها من يوم الأحد الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۷ وبمشاركة (١٦) قطاراً لنقل الزائرين، ومن أربعة محاور (بغداد - كربلاء وبالعكس)،( البصرة - كربلاء وبالعكس) ،(سوق الشيوخ/ ناصرية - كربلاء و بالعكس)، (ديوانية - كربلاء وبالعكس)، كما تم تخصيص اربعة قطارات احتياط تستخدم عند الحاجة.

هذا وتشارك الشركة العامة لموانئ العراق بعشرين باص لنقل الزائرين من منفذ الشلامجة الحدودي إلى كراج ساحة سعد في محافظة البصرة، والى محطة قطار المعقل، بدء 2023/8/22.

وطرحت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عروضا مناسبة للزائرين ضمن خط (مشهد –طهران –بيروت)، فضلا عن مشاركتها ب(32) مركبة كبيرة وصغيرة لنقل الزائرين في محور (كربلاء –العطشي- سدة الهندية).

وفيما يتعلق بعمل الشركة العامة للنقل البري فقد جهزت (١٥٠) شاحنة كبيرة ضمن محور الإبراهيمية، وسيقوم سائقوها باسناد الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، فيما ستتولى مفارزها الفنية مرافقة الأسطول البري لتفادي العطلات والتوقفات ومن اجل ادامة زخم العمل، كما ستكون هناك كوادر إدارية لتنظيم انسيابية حركة الشاحنات، لافتا الى ان هيئة الانواء الجوية ستزج بعدد من سائقيها للعمل بالتناوب مع سائقي الحافلات

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