قيادة عمليات سامراء للحشد تعزز انتشارها لتأمين طرق مرور زائري الأربعينية

عززت قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي انتشارها بالتنسيق مع القطعات الملحقة بها بالتعاون مع الوكالات والأجهزة الأمنية لتأمين طرق مرور زائري الاربعينية.
وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان لها ان قوات الحشد ضمن قاطع العمليات اتخذت اجراءات واسعة لتأمين الحماية لزوار الاربعينية المتوجهين الى كربلاء المقدسة سيرا على الأقدام والوافدين على المراقد المقدسة في سامراء وبلد.
وتشمل الجهود حماية مواكب العزاء والحسينيات والجوامع على طريق التنقل ذهابا وإيابا فضلا عن تجمعات الزائرين وأماكن استراحتهم.
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