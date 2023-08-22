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رئيس الجمهورية يؤكد أهمية التنسيق والعمل المشترك لترسيخ الأمن والاستقرار بما يحفظ سيادة العراق


التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد، الأمين العام لوزارة البيشمركة اللواء الركن بختيار محمد صديق والوفد المرافق له.

وذكر بيان رئاسي " جرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع الأمنية في إقليم كردستان وبقية المدن العراقية، والتأكيد على مواصلة التدريب والإعداد لرفع القدرات القتالية لقوات البيشمركة وبقية القوات الأمنية"

وأكد رئيس الجمهورية "أهمية التنسيق والعمل المشترك لترسيخ الأمن والاستقرار وبما يحفظ سيادة العراق ويحقق الازدهار والتطور في المجالات الأخرى للمواطنين".

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