النائب الجمالي يصف تحركات السفيرة الأمريكية بانها تمثل تدخلا سافرا بالشان العراقي وتهديدا للسلم المجتمعي

وصف النائب عن كتلة الصادقون علي تركي الجمالي تحركات السفيرة الامريكية في العراق الينا رومانوسكي بانها تمثل تدخلا سافرا بالشان العراقي، متهما إياها بنشر الفوضى وإحداث شرخ بين أبناء الشعب العراقي.

وقال الجمالي بحسب موقع الكتلة أن، “تحركات السفيرة الأمريكية تمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية بل هي تجاوز لكل الأعراف الدبلوماسية “.

واضاف أن “هذه التحركات تاتي لنشر الفوضى والانحراف والعمل على تهديم السلم المجتمعي” مشيرا إلى أن “تحركات السفراء الأجانب يجب أن تكون بعلم الحكومة والاتفاق معها”