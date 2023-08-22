وزير الخارجية التركي يصل الى بغداد

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف عن وصول وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الى بغداد.
ومن المنتظر ان يلتقي وزير الخارجية التركي خلال زيارته التي تستمر لثلاثة ايام / حسب بيان الخارجية التركية / عددا من المسؤلين رفيعي المستوى اضافة الى زيارة اقليم كردستان .
وسيبحث وزير الخارجية التركية خلال زيارته سبل تعزيز التعاون مع العراق في كافة المجالات على أساس أجندة إيجابية، وتبادل وجهات النظر في التطورات الإقليمية والدولية الراهنة
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