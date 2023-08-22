وزيرة المالية : مشروع حساب الخزينة الموحد TSA سيسهم في محاربة الفساد وايقاف الهدر في المال العام

ترأست وزير المالية طيف سامي محمد ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعاً مع روؤساء واعضاء لجنة حساب الخزينة الموحد TSA حضره مدراء المصارف الحكومية وممثلي البنك المركزي وديوان الرقابه المالية .

وذكرت الوزارة في بيان لها انه جرى خلال الاجتماع، استعراض التقدم الحاصل في إتمام حساب الخزينة الموحد، وما تبعه من مؤشرات إيجابية تنعكس على النظام المالي والمصرفي .

و شددت وزير المالية على اهمية مضاعفة جهود عمل اللجان الفرعية عبر الزام كافة وحدات الانفاق ضمن الوزارات والمؤسسات بالتخصيصات المرصودة لها وعدم تجاوز سقوف حساباتها ، للحد من حالات الانفاق خارج الضوابط ، الى جانب مضاعفة جهود الرقابة والتدقيق بشأن الحسابات الثابتة والمتحركة .

وأوضحت سامي ان العمل على انجاز المشروع يأتي ضمن الجهود الحكومية في تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، وسيكون حساب الخزينة الموحد إسهاماً مضافاً في إجراءات محاربة الفساد والحدّ من قدرة الفاسدين فضلا عن ايقاف الهدر في المال العام .

و اشارت الوزيرة الى حزمة من التدابير والاجراءات التي تعمل عليها الوزارة للسيطرة على حركة الحسابات المالية لتشمل مختلف القطاعات والجهات والوقوف على دقة البيانات المالية، الى جانب التوجه نحو تحديث الحسابات التمويلية نحو الحساب الإستثماري والحساب التشغيلي الجاري .