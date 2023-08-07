مصدر: الاطار التنسيقي ينزل باربعة تحالفات في محافظات الوسط والجنوب

اعلن مصدر بالاطار التنسيق ان قوى الاطار التي نزلت في محافظات الوسط والجنوب هي اربعة تحالفات :.

وقال المصدر ان هذه التحالفات هي

1. ائتلاف دولة القانون

2. نبني ( الفتح الموسع )

3. قوى ادارة الدولة ( الحكيم والعبادي)

4. نصحح ( المجلس الاعلى )

واضاف ان قوى الاطار في المحافظات المختلطة هي .

اولاً / ديالى

1. / ائتلاف ديالتنا الوطني يتكون من ائتلاف دولة القانون وبدر والشيخية ( الفايز ) والعقد الوطني

2. تحالف الصفوة العصائب و خدمات ( شبل )

3. تيار الحكمة الوطني ( الحكيم )

ثانياً / صلاح الدين

تحالف الاطار الوطني يشمل كل قوى الاطار دون استثناء

ثالثاً / كركوك

تحالف الاطار الوطني يشمل كل قوى الاطار دون استثناء

رابعاً : تحالف الحدباء الوطني يشمل كل قوى الاطار عدا العقد الوطني نزل مع قائمة محافظ نينوى والعبادي وحده