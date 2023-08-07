مصدر: الاطار التنسيقي ينزل باربعة تحالفات في محافظات الوسط والجنوب

اعلن مصدر بالاطار التنسيق ان قوى الاطار التي نزلت في محافظات الوسط والجنوب هي اربعة تحالفات :.
وقال المصدر ان هذه التحالفات هي
1. ائتلاف دولة القانون
2. نبني ( الفتح الموسع )
3. قوى ادارة الدولة ( الحكيم والعبادي)
4. نصحح ( المجلس الاعلى )
واضاف ان قوى الاطار في المحافظات المختلطة هي .
اولاً / ديالى
1. / ائتلاف ديالتنا الوطني يتكون من ائتلاف دولة القانون وبدر والشيخية ( الفايز ) والعقد الوطني
2. تحالف الصفوة العصائب و خدمات ( شبل )
3. تيار الحكمة الوطني ( الحكيم )
ثانياً / صلاح الدين
تحالف الاطار الوطني يشمل كل قوى الاطار دون استثناء
ثالثاً / كركوك
تحالف الاطار الوطني يشمل كل قوى الاطار دون استثناء
رابعاً : تحالف الحدباء الوطني يشمل كل قوى الاطار عدا العقد الوطني نزل مع قائمة محافظ نينوى والعبادي وحده
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha