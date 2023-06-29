الشيخ قيس الخزعلي يدعو إلى مساندة الوقفة الشعبية أمام السفارة السويدية

دعا الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الخميس، إلى مساندة الوقفة الشعبية أمام السفارة السويدية.

وذكر الشيخ الخزعلي في تغريدة "يوما بعد آخر، يتّضحُ زيفُ الشعارات التي ترفعها دول الغرب، من حرية الاعتقاد الديني ورفض خطاب الكراهية، وليس آخرها ما حدث في دولة السويد بالتعدي علـى كتاب الله الكريم بالحرق في رسالة واضحة للعداء الغربي للإسلام وكتابه، تحت أنظار وتشجيع وحماية السلطات هناك".

وتابع، "ومن هنا، فلا بدّ من مساندة الوقفة الشعبية التي سوف تقام أمام السفارة السويدية، وطرد السفير السويدي، ردّاً على هذا التعدي الواضح على معتقدات ومشاعر الملايين من المسلمين".