زعيم الحوزة العلمية في الأهواز سماحة آية الله السيد الموسوي الجزائري يزور جامع براثا

تشرف سماحة آية الله السيد الموسوي الجزائري دام ظله زعيم الحوزة العلمية في الأهواز وامام الجمعة السابق فيها بزيارة جامع براثا مقام أمير المؤمنين عليه السلام، واطلع سماحته بعد اداء صلاة تحية المسجد على الصخرة البيضاء والسوداء التي يعود تاريخهما الى عهد سحيق

وتم اخراجهما على يد امير المؤمنين عليه السلام حينما استقر في ارض براثا إبان عودته من معركة النهروان، كذلك اطلع على احوال البئر الذي يطلق عليه امير المؤمنين عليه السلام ببئر مريم عليها السلام.