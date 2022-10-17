وفاة القائد المجاهد ابو بلال الجابري والد الشهيد محمد رضا الجابري

بسم الله الرحمن الرحيم

{ ٱللَّهُ یَتَوَفَّى ٱلۡأَنفُسَ حِینَ مَوۡتِهَا وَٱلَّتِی لَمۡ تَمُتۡ فِی مَنَامِهَاۖ فَیُمۡسِكُ ٱلَّتِی قَضَىٰ عَلَیۡهَا ٱلۡمَوۡتَ وَیُرۡسِلُ ٱلۡأُخۡرَىٰۤ إِلَىٰۤ أَجَلࣲ مُّسَمًّىۚ إِنَّ فِی ذَ ٰ⁠لِكَ لَـَٔایَـٰتࣲ لِّقَوۡمࣲ یَتَفَكَّرُونَ }

[سُورَةُ الزُّمَرِ: ٤٢]

بمزيد من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الأخ والقائد المجاهد السيد أبو بلال الجابري والد الشهيد محمد رضا الجابري رحمهما الله نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وحشره مع أجداده الطاهرين عليهم السلام ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..