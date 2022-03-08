الفتح: التحالف الثلاثي ينظر لتحقيق مصلحته الخاصة فقط

بين عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الثلاثاء، أن التحالف الثلاثي لا ينظر بصورة حقيقية للمصلحة العامة بل يفضل مصلحة كتله الثلاث ومنهجه السياسي، فيما أشار إلى أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزم بتنفيذها رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي.

وقال الفتلاوي ل/ المعلومة /، إن “التحالف الثلاثي المكون من الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني كان الأجدر به الظهور بموقف رادع أمام تصريحات رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وتجاوزه على المحكمة الاتحادية والمطالبة بإلغائها ورد قراراتها”

وأوضح أن ” الكاظمي ملزم بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية والا سيكون على المحك أمام الشعب العراقي”.

وأضاف عضو تحالف الفتح، أن ” التحالف الثلاثي ينظر إلى الوضع القائم وفقا لمصلحته الخاصة فقط بعيدا عن الصورة الحقيقية للمصلحة العامة بل يفضل مصلحة التكتلات الثلاثية والنظام السياسي الذي تكون في الآونة الأخيرة”.

ودعا التحالف الثلاثي، إلى “موقف حقيقي وشجاع وتغليب المصلحة الوطنية على أساس المصلحة الخاصة”