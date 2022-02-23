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التربية تعتزم إدخال مادة جديدة تدرس في جميع المراحل


أكدت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، عزمها على استحداث مادة التربية الاخلاقية لجميع المراحل الدراسية، فيما وجهت بإسترجاع الكتب من الطلبة في نهاية العام الدراسي بنسبة 100% وبشكل منتظم.

وقالت الوزارة في بيان إن "وزير التربية علي حميد الدليمي، عقد اليوم، اجتماعاً موسعاً ضمّ القيادات التربوية العليا في ديوان الوزراة للوقوف على أهم التحديات التي تعيق حركة تقدم العملية التربوية والتعليمية وطرح الخطط الكفيلة التي تساعد على إنجاز الأعمال المناطة بهم".

وأشار الدليمي إلى، أن "الوزارة عازمة على الشروع بتأليف كتاب التربية الاخلاقية ويُدرس ابتداءً من الصف الأول الأبتدائي وصولاً إلى مرحلة السادس الإعدادي الذي ستتركز فصوله على الاهتمام بالقيم والمُثل الأخلاقية العليا في المجتمع وغرسها".

وأوعز الوزير، إلى "المديرية العامة للإعداد والتدريب والتطوير التربوي بتكثيف الجهود لتدريب الملاكات التعليمية؛ فهي الأداة المثلى لتحقيق الكفاءة الأفضل في التعليم والمحور الذي تدور حوله عملية التنمية في المجتمع".

وأكد المجتمعون، وفق البيان، على "إجراء الزيارات الميدانية من القيادات العليا في ديوان الوزارة إلى المديريات لضمان انجاز ما أوكل إليهم من مهام ، وتقديم الخدمة المُثلى للمواطنين بشكل سريع بعيداً عن الروتين، مشددين على ضرورة تسهيل عملية تواصل العمل الميداني في المؤسسات التربوية لخلق فريق منسجم يخدم الصالح العام".

ووجه وزير التربية، المديرية العامة للشؤون الادارية "بإصدار إعمام عاجل إلى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات يتضمن توجيه الادارات المدرسية بإسترجاع الكتب من الطلبة في نهاية العام الدراسي بنسبة 100% وبشكل منتظم؛ إذ ستعدّ نسبة الاسترجاع هي المعيار الرئيس لتقييم الإدارة المدرسية من الجهات المعنية".

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