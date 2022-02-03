ارهابيون يغتالون شقيق الشهيد وسام العلياوي في محافظة ميسان

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باستشهاد شقيق الشهيد وسام العلياوي وهو ضابط برتبة رائد منسوب لوزارة الداخلية وسط مدينة العمارة في محافظة ميسان

وقال المصدر ان "ارهابيين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه الضابط برتبة رائد المنسوب للداخلية "حسام العلياوي شقيق الشهيد وسام العلياوي" وسط مدينة العمارة في ميسان ما اسفر عن مقتله في الحال".

يذكر ان الشهيد وسام العلياوي قد استشهد على يد شرذمة من متظاهري فتنة تشرين قبل عامين حيث تم سحبه من احدى سيارات الاسعاف بعد ان اصيب مع شقيقه ومن ثم التمثيل بجثته وقتله