منار المهندس: سننتقم للقائدين الشهيدين “المهندس وسليماني” ورفاقهما

اكدت منار المهندس ابنة القائد الشهيد أبو مهدي المهندس، الاحد، ان الشعب العراقي سينتقم للقائدين الشهيدين “المهندس وسليماني” ورفاقهما.
وقالت المهندس في كلمة القتها خلال احياء الذكرى الثانية للقادة الشهداء “سنجدد العهد والوفاء مع قادتنا الشهداء، وسننتقم لكل قطرة دم أريقت في العراق واليمن وسورية، كما سننتقم من حكام السعودية الذين يسعون لإعادة الحكم الأموي”.
وأضافت: “سننتقم للقائدين الشهيدين أبو مهدي المهندس واخيه قاسم سليماني ورفاقهما وسنستعيد ارضا عراقية استولت عليها السفارة الامريكية”.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha