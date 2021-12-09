نائبة كردية سابقة: حزب البارزاني يمارس إجراءات بوليسية

اتهمت النائبة الكردية السابقة يسرى رجب، الخميس، الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني بممارسة إجراءات قمعية وبوليسية في محافظة دهوك.

وقالت رجب في تصريح لـ/المعلومة/، إن “أي مواطن لايستطيع التعبير عن رأيه، ولا حتى يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه سيكون معرضا للاعتقال مباشرة من قبل جهاز البارستن، وهو الجهاز الأمني المرتبط برئيس الحكومة مسرور بارزاني”.

وأضافت أن “دهوك هي أسيرة لسلطة الحزب الديمقراطي، وهي بعيدة عن تقارير منظمات حقوق الإنسان والجهات الدولية، وتطبق فيها الإجراءات البوليسية بحذافيرها”.

وكان طلبة محافظة السليمانية اقدموا مجددا، على إغلاق الطرق الرئيسة في مركز المدينة سعياً منهم للضغط على حكومة الإقليم لتلبية مطالبهم، بينما اكدوا رفضهم الحلول المطروحة.