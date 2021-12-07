حزب تركماني يكشف عن تفاصيل “صفقة” لإعادة البيشمركة الى كركوك

كشف الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم البياتي , الثلاثاء , عن صفقة بين بغداد واربيل لاعادة البيشمركة الى محافظة كركوك, مشيرا الى ان المعنيين بالصفقة استغلوا غياب البرلمان وضعف الحكومة.

وقال البياتي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المعلومات التي تتوفر لدينا تفيد بوجود صفقة بين الحكومة المركزية والاقليم لاعادة البيشمركة الى كركوك”, مبينا أن “الصفقة جرت خلال زيارة وفد الإقليم الى بغداد حيث تم الاتفاق على استبدال لواء من الجيش العراقي بلواء من البيشمركة”.

وأوضح البياتي ان ” الاتفاق على هذه الصفقة هي لعب بالنار لانها استغلت بغياب البرلمان وضعف الحكومة وضعف القيادة الأمنية بإدارة الملف في كركوك , فضلا عن الانشغال السياسين بالطعون ونتائج الانتخابات”.

ولفت الى ان “العرب والتركمان قلقين من اخضاع الملف الأمني في كركوك الى المساومة السياسية”، معتبرا أن “قضية اعادة البيشمركة قضية سياسية وليست قضية امنية”.

وكان السياسي التركماني فوزي اكرم حذر في تصريح لـ/المعلومة/، امس الاثنين، من مخطط لعودة البيشمركة إلى كركوك بداعي التصدي للارهاب، مبينا ان جميع الابواب سيتم اغلاقها بوجه تلك المؤامرة.