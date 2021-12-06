نائب سابق: الكاظمي صرف “أموال طائلة” على السفرات لكنه فشل في ملاحقة المطلوبين

بين النائب السابق مختار الموسوي، الاثنين، أسباب فشل حكومة الكاظمي في ادارة ملف ملاحقة الشخصيات في الخارج، مؤكدا عدم وجود تعاون بين وزارة الخارجية والانتربول الدولي بهذا الخصوص.

وقال الموسوي في تصريح ل /المعلومة/إن “الانتربول الدولي متعاون مع جميع الدول، لكن المشكلة تكمن في غياب المتابعة الحقيقية للحكومة العراقية مع دول العالم”، مؤكدا “غياب دور السفراء العراقيين في دول الخارج”.

وأضاف، أن “مصطفى الكاظمي صرف اموال طائلة على سفرات مكلفة لدول العالم دون فائدة لانها لم تاتي بثمارها الى العراق، فضلا عن الغياب الكبير لدور وزارة الخارجية ومتابعتها لهذا الملف”.

واشار الموسوي الى ان “عملية حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لبعض الشخصيات في هذه المرحلة صعب تطبيقها، بسبب ضعف الحكومة الحالية وعدم متابعتها لهذا الملف المهم”.