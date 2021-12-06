لجنة “مسيرة الكاظمي” تستخدم اسلوب الترهيب والوعيد وتهدد بانهاء خدمات ضباط كبار

كشف مصدر رفيع، الاثنين، ان” اعتقال مدير مكافحة المتفجرات بوزارة الداخلية، اللواء صباح حسن الشبلي، مع مجموعة من الضباط والمنتسبين بحجة إتلافه بقايا مقذوفات المسيرة التي يقال أنها استهدفت منزل الكاظمي تجاوز على الرتبة والاعراف العسكرية .

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه،، أن” اللجنة المشكلة برئاسة مستشارية الأمن القومي ليس من صلاحياتها إصدار مذكرات ضبط وقبض وسجن بحق فريق الأدلة الذي وصل بيت الكاظمي لكشف الدلالة”، لافتا إلى أن” مهامها تقتصر على رفع التوصيات والمعلومات إلى المحاكم المختصة طبقا للعرف العسكري”.

ولفت إلى أن” بعض الضباط تعرضوا الى الضغط النفسي والتهديد بالتصفية الجسدية آو الإقالة من وظائفهم في حال تغيير اعترافاتهم آو شهادتهم في المحكمة بعكس المعلومات التي تم تلقينهم بها ، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على الواقع الأمني وشفافية اللجان التحقيقية”.

ونبه إلى اعتقال أكثر من 5 ضباط برتب كبيرة تجاوزت خدمتهم في الجيش والسلك الأمني أكثر من 40 عاما”، مبينا، انه” وخلافا للضوابط العسكرية تم إيداعهم في الحجز المنفرد وتحويل أوراقهم إلى محاكم مدنية ومعاملتهم كإرهابيين.