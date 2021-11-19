إعمام من وزارة المالية يتضمن معالجة احتساب الشهادات للموظفين

افاد مصدر مطلع بأن وزارة المالية أصدرت إعماماً يتضمن معالجة حالات احتساب الشهادة للموظفين الحاصلين عليها في ظل نفاذ المادة ٦٣ من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٩.

وقال المصدر إن "الدائرة القانونية في وزارة المالية اصدرت اعماما يتضمن معالجة حالات احتساب الشهادة للموظفين الحاصلين عليها في ظل نفاذ المادة ٦٣ من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٩ والتي انتهى العمل بها ".

وأضاف، أن "بامكان الموظفين الذين قدموا شهاداتهم الحاصلين عليها اثناء الخدمة في ظل نفاذ المادة المذكورة الاحتفاظ براتبهم ودرجاتهم الوظيفية استثناء من القانون ١٠٣ لسنة/ ٢٠١٢ ".

واشار الى ان "هذا الاعمام يعتبر الثالث الذي تصدره الدائرة القانونية في وزارة المالية لرفع الغبن عن موظفي الدولة".

وكانت وزارة المالية قد ردت بشأن آالية تسريع ترقية الموظفين المشمولين باحكام المادتين (36/ثانيا) من قانون الموازنة 2018، و(63) من قانون الموازنة لسنة 2019 والتي انتهى العمل بها بانتهاء السنة المالية.