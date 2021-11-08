الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي يزور عائلة الشهيد عبد اللطيف الخويلدي ويقدم العزاء والمواساة

تشهاد القائد الجهادي عبد اللطيف الخويلدي (ابو بتول) معاون آمر لواء 42 /حشد شعبي بنيران قناصة القوة الخاصة المأتمرة بأوامر السفارة الأمريكية في التظاهرات .
زار الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي عائلة الشهيد السعيد عبد اللطيف الخويلدي الذي طالته يد الغدر والعمالة خلال التظاهرات السلمية يوم الجمعة الماضي
وقدم سماحة الشيخ الخزعلي واجب العزاء والمواساة لعائلة الشهيد البطل
يذكر ان الخويلدي وهو معاون امر لواء 42 في الحشد الشعبي قد استشهد يوم الجمعة الماضي برصاص قناص تابع لقوة مكافحة الشغب خلال التظاهرات السلمية الحاشدة المعترضة على نتائج الانتخابات المزورة
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