القيادي في تحالف الفتح حسن سالم للكاظمي: مسرحيتك لن تعفيك عن حادثة قتل المتظاهرين السلميين

اتهم القيادي في تحالف الفتح حسن سالم، الاحد، الجانب الاميركي بصاغة مسرحية اغتيال رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، مبينا ان مسرحية الكاظمي لن تعفيه من دم شهداء المتظاهرين.

وقل سالم في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ان “المسرحية الامريكية الشيطانية (والمبخوت وحادثة الاغتيال)”.

وأضاف، ان “المخرج نسه يفصل منظومة السيرام الصاروخية وان مسرحيتك لن تعفيك عن حادثة قتل المتظاهرين السلميين”.