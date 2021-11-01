الحكم بالسجن 6 سنوات بحق مدير بلدية المنصور السابق

أفاد مصدر أمني في لجنة مكافحة الفساد، اليوم الاثنين، بالحكم بالسجن 6 سنوات على مدير عام بلدية المنصور السابق علي جار الله.

وقال المصدر انه "بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والتحقيق في الجرائم المهمة تم الحكم على المتهم علي جار الله مدير عام بلدية المنصور سابقا زغير بالسجن لمدة 6 سنوات وفق المادة 318 عقوبات عن قضية مرجأ تقرير مصيره عنها لقيامه باخذ مبالغ الرشاوى البالغ قدرها 600 مليون المخصصة للعجلات (اللوريات والشفلات) المستخدمة في حملات النظافة لدائرة بلدية المنصور عام 2016 و2017 و 2018".

واضاف المصدر، ان "المتهم لازالت لديه قضايا اخرى".

وبحسب المصدر، فأن "الاموال التي استهدفتها لجنة مكافحة الفساد برئاسة احمد ابو رغيف منذ أيار 2020 لغاية اعتقال اخر متهم، هي (تريليون وخمسمائة وعشرة مليار وستمائة وتسعة وستون مليون وثلاثمائة وسبعة وثلاثون الف واربعمائة وعشرة دينار عراقي، حسب مصادر مالية حكومية!)، وبحسب سعر صرف الدولار اليوم فأن المبلغ ما يقارب 5،5 مليار دولار".