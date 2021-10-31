وزارة التربية تحدد آلية الدوام بالمدارس

حددت وزارة التربية، الأحد، آلية الدوام في المدارس، فيما أشارت إلى أن منح دور ثالث متوقف على إجراء واحد.

وقال وكيل الوزارة عادل ناجح ، إن “يوم غد ستباشر المدارس ببدء العام الدراسي، وبواقع 4 ايام في الأسبوع، مع تعليق عطلة يوم السبت”، لافتاً، إلى أن “الوزارة منحت المديريات العامة بالمحافظات، تحديد آلية الدوام ووضع الجداول، فضلاً عن مسألة المحاضرين، نظراً لتباين عدد المدارس والطلاب”.

وأوضح، أن “العراق اليوم يحتاج الى بناء 4 آلاف مدرسة لفَّك الاختناقات بالمدارس في عموم المحافظات، اضافة الى انشاء 1000 مدرسة سنوياً من أجل الحفاظ على العملية التعليمية”.

وأشار، الى أن “ثلاث شركات صينية باشرت بالعمل على بناء 1000 مدرسة ضمن القرض الصيني”، مبيناً، أن “العمل جارٍ على تجهيز الاراضي وفحص التربية واتمام المعاملات الانشائية الأولية ومن المؤمل تسليم الأبنية خلال مدة لاتتجاوز السنة”.

وعن المطالبات باجراء امتحانات الدور ثالث، اكد ناجح، انه “حتى الآن لم يرد بأروقة الوزارة مسألة إجراء امتحان الدور الثالث، وان الموضوع يعود الى قناعات هيئة الرأي وبحسب التصويت”.