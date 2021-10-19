الشيخ سامي المسعودي: الصدر لم يرسلني الى احد ولديه ممثل رسمي بالتفاوض

أكد الشيخ سامي المسعودي، اليوم الثلاثاء، ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لم يرسلني الى احد ولديه ممثل رسمي بالتفاوض.

وقال المسعودي في بيان انه "ماتداول على لسان احد الاعلاميين في الفضائيات ادعاء غير صحيح ولم يرسلنا السيد مقتدى الصدر الى اي جهة وهو لديه لجنه تفاوض رسمية تعبر عن رايه الشخصي كما لم يحدث اي اتصال هاتفي بين الصدر والعامري ولا يزال هنالك علاقة طيبة تربط الطرفين".

واضاف، "ساستمر باي وجهة تقارب بين ابناء الشعب العراقي لحقن الدماء واصلاح ذات البين وهذا المنهج لن نحيد عنه ابدا".